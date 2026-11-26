دستیار رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به گسترش روش‌های بدون پشتوانه علمی در درمان ناباروری، بر انتخاب درمان متناسب با هر بیمار و پایبندی به چارچوب‌های علمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد نوری در نشست تخصصی مدیران، مسئولان فنی و جنین‌شناسی مراکز درمان ناباروری آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم پایبندی به چارچوب‌های علمی و تخصصی گفت:این‌گونه نیست که هر پزشک بتواند همه روش‌های درمان ناباروری را برای یک بیمار به کار بگیرد و استفاده از روش‌ها و الگو‌هایی که هنوز در جامعه علمی تایید نشده‌اند قابل قبول نیست.

وی با اشاره به گسترش فناوری‌های نوین در حوزه درمان ناباروری افزود: برخی افراد و مراکز در این حوزه به سمت انجام فرآیند‌هایی پیش می‌روند که ابعاد و پیامد‌های آن به‌درستی مشخص نیست از این رو باید مناسب‌ترین روش درمانی متناسب با شرایط هر بیمار انتخاب شود.

نوری همچنین نسبت به استفاده نابجا از سلول‌های بنیادی و فرآورده‌های آن هشدار داد و گفت:این مداخلات می‌تواند خطرات و عوارضی به دنبال داشته باشد که آثار آن در آینده مشخص شود.

دستیار رئیس‌جمهور بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های ارزیابی و نظارت بر روش‌های درمان ناباروری تاکید کرد و افزود: همکاری مراکز تخصصی، دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های مرتبط برای بررسی علمی روش‌ها، تدوین چک‌لیست‌های ارزیابی و ارتقای کیفیت خدمات ضروری است.

وی با اشاره به ظرفیت علمی مراکز درمان ناباروری آذربایجان شرقی بر ضرورت تقویت توان تخصصی این مراکز و حرکت در مسیر درمان‌های علمی، ایمن و مورد تایید جامعه پزشکی تاکید کرد.

گفتنی است در این نشست اعضا و کارشناسان حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره چالش‌های درمان ناباروری، ضرورت ارتقای کیفیت خدمات تخصصی، رعایت استاندارد‌های علمی و تقویت نظارت بر فرآیند‌های درمانی مطرح کردند و بر هم‌افزایی میان مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط برای توسعه خدمات ایمن و موثر تاکید شد.