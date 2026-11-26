برگزاری همایش جانفدا همزمان با میلاد بانوی دوعالم در قم
فرمانده سپاه امام علی ابن ابی طالب گفت: همایش جان فدا نهم آذر همزمان با سالروز خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) نخستین جانفدای ولایت در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سردار فتح الله جمیری دربرنامه گفتگوی ویژه صداوسیمای مرکز نور با اشاره به ثبت نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر از قشرهای مختلف مردم تا امروز برای حضور در همایش جان فدا گفت: این همایش بزرگ در سالروز میلاد بزرگ بانوی جهان اسلام ساعت ۱۳ از مسیرهای چهارگانه میدانهای سعیدی، جانبازان و جهاد و خیابان آیت الله طالقانی، به سمت میدان آستانه برگزارمی شود.