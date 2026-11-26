به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از روند اجرای مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک چایپاره، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و خودرویی شمال استان گفت: این پروژه با توجه به نیاز منطقه به مراکز پشتیبانی و خدمات‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل سنگین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رضا رحمانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک‌های تخصصی خودروهای سنگین در شمال استان، افزود: شهرستان‌های چایپاره و شوط از مناطق مستعد برای توسعه این مجموعه‌ها هستند و ایجاد مراکز تخصصی تعمیر، نگهداری و خدمات خودروهای سنگین با توجه به سیاست‌های جدید دولت در دستورکار قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم، خاطرنشان کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها از جمله شرایط جنگ و تورم، باید با اراده جدی، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی برطرف شود تا این پروژه هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.