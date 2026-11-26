به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، مسعود پزشکیان شامگاه امروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه سفر استانی به استان خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت، اظهار داشت:منابع مالی دولت محدود است، اما تقاضا‌ها و توقعات نامحدود؛ لذا با منابع دولت به‌تنهایی نمی‌توان به تمامی اهداف دست یافت، اما با همراهی دولت و مردم می‌توان به هر آنچه اراده کنیم دست یافت.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری در مدیریت کشور، گفت: برای حل مشکلات کشور باید به یک زبان و نگاه مشترک رسید و هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید مسئولیت خود را بپذیرد و برای رفع مسائل تلاش کند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برنامه‌های زیرساختی دولت، بر اهمیت توسعه شبکه ریلی تأکید کرد و اظهار داشت: تکمیل راه‌آهن‌های شمال به جنوب و کریدور‌های مرتبط با آنها، از جمله برنامه‌های اولویت‌دار ما است که با وجود محدودیت‌ها، برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. همچنین امیدواریم مسیر ریلی مشهد ـ تهران نیز اصلاح شود تا امکان جابه‌جایی سریع‌تر، ارزان‌تر، کم‌هزینه‌تر و ایمن‌تر برای مسافران فراهم گردد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در منطقه، هشدار داد: مسئله آب نیازمند بررسی‌های کارشناسی و دقیق بیشتری است؛ در حال حاضر ۸۰ تا ۸۴ درصد آب مصرفی منطقه از منابع زیرزمینی و چاه‌ها تأمین می‌شود که این موضوع بسیار نگران‌کننده است و نیازمند مدیریت جدی است.