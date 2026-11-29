مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از آغاز سرشماری زمستانه حیات‌وحش در چهار منطقه حفاظت‌شده استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پایش جمعیت گونه‌های شاخص جانوری تا پایان آذرماه ادامه دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۵ کد خبر : ۵۹۷۷۹۱۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مهدی تیموری اظهار کرد: سرشماری زمستانه حیات‌وحش با تمرکز بر چهار گونه شاخص شامل کل، بز، قوچ و میش در مناطق حفاظت‌شده استان آغاز شده است.

وی افزود: نتایج سرشماری زمستانه در برنامه‌ریزی برای حفاظت از گونه‌های جانوری، بررسی وضعیت جمعیت حیات‌وحش و مدیریت بهتر زیستگاه‌های طبیعی استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استان ایلام با حدود ۱۴۵ هزار هکتار عرصه حفاظت‌شده در قالب چهار منطقه؛ از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش برخوردار است که حفاظت و پایش مستمر این عرصه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین؛ وسعت ۴۵ هزار هکتاری منطقه حفاظت‌شده کولک در شهرستان مهران؛ از زیستگاه‌های مهم گونه‌های جانوری در استان ایلام به شمار می‌رود.