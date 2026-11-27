مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از معرفی ۳۰ تعاونی تولیدی برای دریافت دوازده هزار ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش با هدف استمرار تولید و ایجاد اشتغال پایدار خبر داد.

شریکیان گفت: همچنین ۱۳ واحد تولیدی برای دریافت ۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع سفر ریاست جمهوری و تبصره ۱۸ معرفی شده‌اند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی

وی افزود: تأمین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی واحد‌های تولیدی به منابع مالی، از اولویت‌های حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی استان است و در همین راستا، اقدامات لازم برای معرفی تعاونی‌ها و واحد‌های متقاضی به بانک‌های عامل انجام شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های عرضه و بازاریابی زعفران استان اشاره و اضافه کرد: با هدف برندسازی زعفران خراسان شمالی، جلوگیری از خام‌فروشی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و فراهم‌سازی امکان عرضه محصول با قیمت واقعی، راه‌اندازی انبار‌های بورس زعفران در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: انبار بورس زعفران در شیروان و فاروج مراحل پایانی آماده‌سازی را طی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده امکان خرید زعفران بهره‌برداران از طریق بورس فراهم شود.

شریکیان همچنین از پیگیری راه‌اندازی انبار بورس زعفران در شهرستان گرمه خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای این طرح در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های انجام‌شده برای احداث پالایشگاه دام در شهرستان شیروان اشاره کرد و افزود: پیگیری‌های ویژه‌ای در سطح استان و کشور برای اجرای این طرح انجام شده و روند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار تقریباً نهایی شده است .

شریکیان گفت: همچنین اقدامات مربوط به تأمین تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز طرح پالایشگاه دام شیروان در حال پیگیری است تا زمینه اجرای آن در آینده نزدیک فراهم شود.