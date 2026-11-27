به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یلبی هواشناسی، همچنان تا چند روز آینده، به واسطه پایداری و سکون نسبی جو، در نیمه اول روز، مناطق صنعتی و پرتردد شهری، مستعد کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خواهند بود.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی تا یکشنبه، برای استان کاهش نسبی دما و از سه‌شنبه کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: از بعدازظهر شنبه تا پایان هفته، به صورت متناوب، افزایش ابر را در استان خواهیم داشت.