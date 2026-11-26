عباس عراقچی، در پیامی به شانزدهمین همایش نکوداشت روز اصفهان که شامگاه پنجشنبه در اصفهان برگزار شد و مینو خالقی قرائت کرد، اصفهان را فراتر از یک شهر و مجموعه‌ای از آثار تاریخی، نمادی از بالندگی فرهنگی ایران، شکوه هنر و معماری و جلوه‌ای از همزیستی ادیان و آیین‌های گوناگون توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر امور خارجه، گردشگری را یکی از محور‌های راهبردی توسعه استان اصفهان دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت این استان می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تقویت جایگاه اصفهان در دیپلماسی فرهنگی و گردشگری باشد.

سیدعباس عراقچی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری اصفهان، این حوزه را فرصتی ارزشمند برای معرفی داشته‌های تمدنی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی استان در عرصه بین‌المللی برشمرد.

وی افزود: استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های متنوع گردشگری اصفهان، علاوه بر رونق اقتصادی، می‌تواند به گسترش همکاری‌های فرامرزی و تسریع روند توسعه و شکوفایی استان کمک کند.

وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به پیشینه پرافتخار تمدنی و فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد: فرهنگ غنی مدارا و روحیه ایثار و مقاومت مردم این دیار، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت تعاملات فرهنگی و بین‌المللی فراهم کرده است.

عراقچی تأکید کرد: اصفهان شایستگی آن را دارد که ضمن پاسداری از میراث گران‌بهای گذشتگان و صیانت از عزت و استقلال ایران، به یکی از کانون‌های برجسته دیپلماسی صلح، تعامل فرهنگی و گردشگری در منطقه و جهان تبدیل شود.