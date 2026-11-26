به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌ اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه طرح توانمندسازی دانشجویان فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در تالار شایان‌ مهر برگزار شد با بیان اینکه دستاورد‌های غرورآفرین ایران در عرصه‌های نظامی و موشکی بی نظیر است گفت:نخبگان هوا فضا و صنعت موشکی کشور از جمله گروه‌هایی هستند که با تلاش شبانه‌روزی و در نهایت گمنامی موفقیت‌های بزرگی را در نبرد با دشمنان رقم زده‌اند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از متخصصان در حکمرانی، اداره امور و پیشرفت کشور خاطرنشان کرد:حمایت از نخبگان و متخصصان در راستای تحقق شایسته‌سالاری و فراهم‌سازی زمینه ظهور و بروز ظرفیت‌های تمدنی ایران از وظایف دولت و مسئولان است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر کشور در حوزه پزشکی، بهداشت و درمان گفت: پیشرفت‌های پزشکی ایران در سال‌های اخیر قابل توجه بوده و امروز دیگر خبری از حضور پزشکان هندی و خارجی در کشور نیست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اظهار اینکه جراحی‌های سنگین و پیچیده در داخل کشور انجام می‌شود تصریح کرد:در تولید دارو و تجهیزات پزشکی به توان داخلی رسیده و از نظر توسعه تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌های پزشکی نیز به خودکفایی دست یافته‌ایم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل خطاب به دانشجویان پزشکی تبریز بر ضرورت تلاش شبانه‌روزی برای ارتقای سطح علمی و تخصصی و حرکت در مسیر اعتلای کشور تاکید کرد و گفت: کمک به سلامت جامعه، آرامش روانی، تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از گسترش بیماری‌ها، ماموریت اصلی جامعه پزشکی به‌ ویژه نخبگان و دانشجویان پزشکی است.

وی افزود: تلاش برای تحقق پیشرفت‌های علمی و پژوهشی نیز از دیگر وظایف جامعه پزشکی و پزشکان جوان به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گسترش پوشش بیمه‌های درمانی، کاهش هزینه‌های درمان و تحقق اهداف و برنامه‌های نظام سلامت را از وظایف حاکمیتی مسئولان نظام سلامت و دولت دانست.

وی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ سیاست‌های حمایتی بیشتر از سوی دولت، فشار ناشی از هزینه‌های سنگین درمان از دوش مردم برداشته شود.

احمدرضا جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در افتتاح دوره آموزشی طرح حامیم با تاکید بر مثبت نگری و تاثیر آن در پیشبرد همه امور با تکیه بر انرژی و توانایی‌های فردی گفت:امید آفرینی و تقویت نشاط و روحیه فعالیت‌های جمعی، تقویت انگیزه برای نقش آفرینی در سال تحصیلی و حضور میدانی در دانشگاه‌ها، استعدادسنجی و استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشجویان و استفاده از فرصت شبکه سازی و تیم سازی دانشجویان مستعد از اهدف این طرح مهم است.

حجت الاسلام یوسف خیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دبیر برگزاری طرح حامیم با بیان اینکه در طرح حامیم ۳۹۰ ثبت نام کرده‌اند گفت:طرح حامیم مخفف عبارت حلقه‌های میانی است که هدف آن تربیت و توانمندسازی جوانان است و دانشجویان می‌توانند نقش مطالبه‌گر و حلقه واسط را بین مسئولان و دانشجویان دانشگاه ایفا کنند.