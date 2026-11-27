به منظور فراوری و بالا بردن ارزش افزوده محصولات زراعی و باغی استان ، ۱۲۳ واحد صنایع تبدیلی ، غذایی و تکمیلی در خراسان شمالی با اشتغال‌زایی بیش از ۲ هزار و هفتاد نفر فعالیت دارند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از فعالیت ۱۲۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خبر داد و گفت: این واحد‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۲ هزار و ۷۰ نفر را فراهم کرده‌اند و ۲۰ واحد دیگر نیز در مراحل تکمیل، راه‌اندازی یا بازگشت به چرخه تولید قرار دارند.

شریکیان، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان افزود: در مجموع ۱۴۳ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان وجود دارد که از این تعداد، ۱۲۳ واحد فعال و مشغول به فعالیت هستند و برای تکمیل و بازگشت ۲۰ واحد دیگر به چرخه تولید نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی با تشریح پراکندگی این واحد‌ها در شهرستان‌های استان گفت: بجنورد با ۳۵ واحد، فاروج با ۳۲ واحد و شیروان با ۲۸ واحد بیشترین تعداد صنایع تبدیلی و تکمیلی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در اسفراین ۱۸ واحد، سملقان ۱۳ واحد، مانه ۶ واحد، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجموع ۳ واحد و بام و صفی‌آباد ۲ واحد در این حوزه فعالیت دارند.

شریکیان با بیان اینکه این واحد‌ها نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد اشتغال دارند، خاطرنشان کرد: ظرفیت اسمی سالانه ((۱/۱۵ میلیون تن)) این صنایع و میزان جذب مواد اولیه ((۱/۸ میلیون تن))، از شاخص‌های مهم ارزیابی توان تولیدی و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی همچنین بر اهمیت تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام، رفع موانع فعالیت واحد‌های غیرفعال و حمایت از سرمایه‌گذاران برای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی تأکید کرد.