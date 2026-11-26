در آئین یادواره شهدای بسیج جان فدا و قائد شهید امت که در دره شهر برگزار شد؛ ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای بسیجی؛ برتداوم راه شهدا، حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های نظام تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار کریمیان، جانشین سپاه امیرالمؤمنین استان در مراسم یادواره شهدای بسیج جان فدا و قائد شهید امت که مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا حضور داشتند؛ گفت: خون شهدا جریانی زنده و اثرگذاراست که مسیر ایستادگی و مقاومت را برای نسل‌های آینده انقلاب اسلامی روشن می‌کند.