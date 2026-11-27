سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) از خنثی‌سازی تلاش یک سرویس اطلاعاتی خارجی برای نفوذ به شبکه‌های اینترنت بی‌سیم مراکز حساس دولتی و امنیتی این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تی‌آرتی؛ منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند دو مظنون با استفاده از تجهیزات و نرم‌افزار‌های ویژه، اقدام به شناسایی و نقشه‌برداری از شبکه‌های اینترنت بی‌سیم در آنکارا و استانبول می‌کردند.

بر اساس این گزارش، نهاد‌های حساس دولتی، مراکز صنایع دفاعی، مقر‌های نظامی، دفاتر مرکزی احزاب سیاسی و نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور‌های خارجی از جمله اهداف این فعالیت‌های جاسوسی بوده‌اند.

مظنونان در جریان بازجویی‌ها اظهار کردند که دستور‌های خود را از طریق آگهی‌های کاریابی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده و دستمزد فعالیت‌هایشان نیز از طریق رمزارز‌ها پرداخت می‌شده است.

منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند تحقیقات سازمان اطلاعات ملی این کشور نشان داده است که این دو نفر برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی فعالیت می‌کردند.

در گزارش منتشرشده، نام کشور و سرویس اطلاعاتی مرتبط با این پرونده اعلام نشده است.