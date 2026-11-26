

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشور در حالی پنجشنبه ۵ آذر با بازی تیم‌های چادرملو اردکان و مس شهربابک آغاز شد که یحیی گل محمدی سرمربی تیم امید از جایگاه ویژه استادیوم شهیدنصیری یزد به تماشای عملکرد دو تیم نشست.

گل‌محمدی که از زمان پذیرش هدایت تیم فوتبال المپیک ایران همراه با دستیارانش حضور مستمری در لیگ دسته یک، لیگ برتر و همچنین رده امید‌ها داشت، قرار است این هفته نیز به رصد بازیکنان مستعد کمتر از ۲۳ سال برای دعوت از آنها برای حضور در اردو‌های پیش‌روی تیم امید بپردازد.

از این رو سیدجلال حسینی بازی آلومینیوم اراک و پرسپولیس را از نزدیک تماشا خواهد کرد. محمد عسگری علاوه بر تماشای دیدار تیم‌های پیکان و فولاد خوزستان در روز جمعه، بازی تراکتور و ذوب‌آهن اصفهان را برای روز شنبه هم تماشا می‌کند.

همچنین مصطفی صداقت دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و استقلال در روز شنبه و همچنین بازی روز دوشنبه گل‌گهر و فجر شهیدسپاسی را به همراه عماد مهاجری از نزدیک تماشا می‌کند.