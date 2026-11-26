رئیس‌جمهور اصلاح سازوکار‌های توزیع منابع، اولویت‌بندی دقیق طرح ها، مدیریت ناترازی‌های انرژی و تقویت مشارکت مردم را از راهکارهای عبور از چالش های کشور خواند.

اصلاح نابرابری‌ها و مدیریت هوشمندانه منابع، راهکار عبور از چالش‌های کشور است

اصلاح نابرابری‌ها و مدیریت هوشمندانه منابع، راهکار عبور از چالش‌های کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسعود پزشکیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی، با اشاره به ایثارگری‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف، از فداکاری تمامی نیرو‌های نظامی، امنیتی، علمی و مردم عزیز کشور قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور در تبیین دیدگاه خود درباره چالش‌های ساختاری، اظهار داشت: برای اصلاح نابرابری‌ها، باید از همان ساختار‌ها و روند‌هایی آغاز کرد که در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش داشته‌اند. عدالت یک مطالبه مشترک است و اصلاح مسائل موجود، نیازمند مسئولیت‌پذیری و نگاه منصفانه در بررسی عملکرد تمامی نهادهاست.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی و نابرابری در نظام پرداخت‌ها، تصریح کرد: ما نسبت به مسائل معیشتی آگاه هستیم؛ هدف ما این است که منابع حمایتی به شکل عادلانه‌تری توزیع شود و اقشار نیازمند بیشترین حمایت را دریافت کنند. دولت با اختصاص بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان منابع، تلاش کرده است تفاوت قیمت کالا‌های اساسی را برای مردم جبران کند.

مدیریت ناترازی انرژی و صیانت از چرخه تولید

دکتر پزشکیان در ادامه با ورود به موضوع مدیریت انرژی، تأکید کرد: «بسیاری از مشکلات کشور، از جمله در حوزه برق، گاز و بنزین، با همراهی مردم قابل مدیریت است. با وجود ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در بخش برق، همراهی مردم مانع از وقوع خاموشی‌های گسترده‌تر شده است.»

وی با هشدار نسبت به اثرات محدودیت انرژی بر اقتصاد افزود: «هدف از مدیریت مصرف، متوقف کردن تولید نیست. توقف فعالیت کارخانه‌ها منجر به بیکاری، فقر و افزایش قیمت‌ها می‌شود. مدیران باید ابتدا مصرف دستگاه‌های دولتی را کاهش دهند تا منابع صرفه‌جویی‌شده به بخش تولید اختصاص یابد.»

بحران آب و مدیریت منابع طبیعی

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت صیانت از منابع آب تأکید کرد و گفت: «حدود ۸۴ درصد آب مورد استفاده در کشور از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود که این منابع با برداشت بی‌رویه در حال اتمام هستند. انتقال آب از دریای عمان تنها بخشی از راهکار است و راهکار اساسی، مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف است.»

پزشکیان با اشاره به پدیده فرونشست زمین هشدار داد: برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، سرمایه‌های طبیعی کشور را تخریب می‌کند و نباید به توسعه مبتنی بر این برداشت‌های آسیب‌زا افتخار کرد.

تسهیل تجارت و رفع موانع بروکراسی

پزشکیان در زمینه اقتصاد مرزی و تجارت، اظهار داشت: «بسیاری از مشکلات ناشی از مقررات و رویه‌هایی است که خودمان وضع کرده‌ایم. باید با همکاری نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین دست‌وپاگیر اقدام کرد تا مسیر‌های تبادل تجاری تسهیل شود و از ظرفیت مرز‌های زمینی به‌درستی استفاده کنیم.

وی همچنین بر تقویت روابط دوستانه با همسایگان از جمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان با نگاهی برادرانه تأکید کرد.

تحول در فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد

رئیس‌جمهور در پایان با ارائه دیدگاه‌های جدید درباره مدیریت دولتی، تصریح کرد: «ارزش مدیریت باید بر اساس میزان اثربخشی و بهبود شرایط زندگی مردم سنجیده شود، نه صرفاً بر مبنای هزینه‌کرد منابع. مدیر برای خدمت به مردم منصوب می‌شود، نه برای اتخاذ مواضع دستوری.

پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی تأکید کرد: باید از توانمندی‌ها و نظم زنان در عرصه‌های مدیریتی بیشتر استفاده کرد و زمینه حضور مؤثر آنان را فراهم آورد.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت اتکا به توان داخلی، افزود: انسان و جامعه باید به جای وابستگی به دیگران، پرورش توانمندی‌های خود را در دستور کار قرار دهند و با تکیه بر ظرفیت‌های خویش، مسیر پیشرفت را طی کنند.