به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت هفته بسیج، اقشار مختلف مردم و بسیجیان استان با حضور در مزار مطهر شهدا با آرمان‌های والای شهیدان تجدید پیمان کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان امروز در آیین غبارروبی مزار مطهر شهدا در بهشت محمدی سنندج، با اشاره به اینکه هرچه داریم مدیون خون پاک شهداست، بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کرد.

سردار رضایی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی در جامعه، اظهار داشت: با تکیه ظرفیت‌های گسترده این نیروی عظیم مردمی می‌توان در همه عرصه‌ها برای پیشرفت کشور گام برداشت.

شهیدی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی، گفت: شهدای والامقام بسیجی با ایثار و فداکاری جان خود را در راه ایران اسلامی وپاسداری از ارزش‌های متعالی انقلاب تقدیم کردند.

یادواره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای روستای کرگ آباد دهگلان برگزار شد. در این مراسم از خانواده معظم شهدا تجلیل شد.

در اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان دیواندره نیز از روسای کارگروه‌های ۶ گانه این مجمع تجلیل شد.

مراسم یادواره شهدای شهر زرینه شهیدان ابراهیم قدیمی و رئوف ملکی از شهدای دوران دفاع مقدس در مسجد جامع شهر زرینه دیواندره برگزار شد.

مرحله شهرستانی هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج به کار خود پایان داد. در این رویداد ۳۵۷ نفر از فعالان تولید محتوا از ۸ شهرستان استان به رقابت پرداختند. مرحله استانی این رویداد بهمن ماه سال جاری در سنندج برگزار خواهد شد.

بمناسبت هفته بسیج مرکز مشاوره خانواده «مهر» در دهگلان افتتاح شد. این مرکز با رویکردی تخصصی بستری برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزش مهارت‌های زندگی، بهبود روابط زوجین، حل تعارضات خانوادگی، پیشگیری از طلاق و حمایت از زوجین و خانواده‌ها فراهم می‌آورد.

در مراسمی از فعالان فرهنگی و هنری بسیجی شهرستان دهگلان تجلیل شد.

همزمان با هفته بسیج، آیین رونمایی و نصب تندیس «آتش‌نشان قهرمان» با هدف پاسداشت ایثار، فداکاری و رشادت‌های آتش‌نشانان در میدان بلال شهر قروه برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج طرح آسفالت راه دسترسی روستای رشید قلعه از توابع بخش مرکزی شهرستان بانه با اعتبار یک میلیارد و نهصد میلیون تومان به بهره برداری رسید.

در راستای ارتقای سطح سازماندهی و حضور فعال نیرو‌های بسیجی در بدنه نهاد‌های قضایی، دو پایگاه بسیج در دادگستری و دادسرای شهرستان مریوان افتتاح شد.