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دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت هفته بسیج نوشت: ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشود؛ به سرمایه انسانی، اراده ملی، دانش و روحیه مسئولیتپذیری مردم نیاز دارد. بسیج یکی از ستونهای این قدرت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سرلشکر محسن رضایی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بسیج، یکی از ماندگارترین ابتکارات تاریخی امام خمینی (ره) و از بزرگترین سرمایههای ملی ایران است.
در پنجم آذر ۱۳۵۸، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین صادر شد؛ تصمیمی که در گذر زمان نشان داد قدرت یک ملت، تنها به نیروی نظامی، تجهیزات و امکانات مادی وابسته نیست؛ بلکه ریشه در ایمان، اراده، دانش و آمادگی آن ملت دارد.
بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است؛ همانگونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این حقیقت تأکید کردند.
بسیاری از کشورها از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردارند، اما برخورداری از چنین سرمایه گستردهای که ریشه در تاریخ، فرهنگ، ایمان و مشارکت مردمی داشته باشد، امتیازی کمنظیر است.
امروز بسیج را باید فراتر از عرصه دفاع دید؛ از امنیت و اقتدار ملی تا علم و فناوری، از اقتصاد و تولید تا سازندگی و محرومیتزدایی. این ظرفیت میتواند یکی از ارکان اصلی شکلگیری ایران قدرتمند و اثرگذار در جهان باشد.
ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمیشود؛ به سرمایه انسانی، اراده ملی، دانش و روحیه مسئولیتپذیری مردم نیاز دارد. بسیج یکی از ستونهای این قدرت ملی است.
هفته بسیج را گرامی میدارم و به همه بسیجیان و خدمتگزاران ملت ایران درود میفرستم.
محسن رضایی