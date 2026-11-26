دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت هفته بسیج نوشت: ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمی‌شود؛ به سرمایه انسانی، اراده ملی، دانش و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم نیاز دارد. بسیج یکی از ستون‌های این قدرت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سرلشکر محسن رضایی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج، یکی از ماندگارترین ابتکارات تاریخی امام خمینی (ره) و از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی ایران است.

در پنجم آذر ۱۳۵۸، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین صادر شد؛ تصمیمی که در گذر زمان نشان داد قدرت یک ملت، تنها به نیروی نظامی، تجهیزات و امکانات مادی وابسته نیست؛ بلکه ریشه در ایمان، اراده، دانش و آمادگی آن ملت دارد.

بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است؛ همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این حقیقت تأکید کردند.

بسیاری از کشور‌ها از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردارند، اما برخورداری از چنین سرمایه گسترده‌ای که ریشه در تاریخ، فرهنگ، ایمان و مشارکت مردمی داشته باشد، امتیازی کم‌نظیر است.

امروز بسیج را باید فراتر از عرصه دفاع دید؛ از امنیت و اقتدار ملی تا علم و فناوری، از اقتصاد و تولید تا سازندگی و محرومیت‌زدایی. این ظرفیت می‌تواند یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری ایران قدرتمند و اثرگذار در جهان باشد.

ایرانِ ابرقدرت، فقط با قدرت نظامی ساخته نمی‌شود؛ به سرمایه انسانی، اراده ملی، دانش و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم نیاز دارد. بسیج یکی از ستون‌های این قدرت ملی است.

هفته بسیج را گرامی می‌دارم و به همه بسیجیان و خدمتگزاران ملت ایران درود می‌فرستم.

محسن رضایی