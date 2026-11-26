رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر یک روزه به قم، با اشاره به عملکرد رسانه ملی در حوادث اخیر، از تداوم ارتباط و هم‌افزایی با حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید خبر داد و گفت: رسانه ملی تا آخرین روز در کنار مردم و در مسیر خونخواهی امام شهید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیمان جبلی امروز در سفر به قم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف صدا و سیمای مرکز قم، گزارشی از دیدار‌های خود با مراجع عظام تقلید، علما و اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری ارائه کرد.

وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد رسانه ملی در حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و حوادث پس از شهادت امام شهید، گفت: در نشست با اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری، گزارش جامع عملکرد رسانه ملی ارائه شد و اعضای کمیسیون ضمن اطلاع از فعالیت‌های سازمان، از عملکرد رسانه ملی ابراز رضایت کردند.

جبلی این نشست را مفید و سازنده دانست و بر ضرورت تداوم چنین جلساتی تأکید کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما همچنین با اشاره به دیدار با مراجع عظام تقلید و جمعی از فضلا و بزرگان حوزه علمیه قم، گفت: در این دیدار‌ها گزارش عملکرد رسانه ملی ارائه شد و از رهنمودها، ملاحظات و نصایح بزرگان حوزه بهره‌مند شدیم.

وی افزود: این سفر یک روزه زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان رسانه ملی و حوزه علمیه قم بود و ارتباطات و تعاملات با بزرگان حوزه به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

جبلی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های همکاران صدا و سیمای مرکز قم در حوادث اخیر، گفت: همکاران ما در این مرکز با شجاعت و سخت‌کوشی، حوادث را در بخش‌های زیرساختی، محتوایی و تولید برنامه مدیریت کردند و لازم بود از نزدیک از تلاش‌های آنان قدردانی کنم.

رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان و قدردانی آنان از عملکرد رسانه ملی، اظهار کرد: کار اصلی را مردم انجام می‌دهند؛ مردمی که نزدیک به ۹ ماه شبانه‌روز در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور داشته‌اند، از امنیت کشور دفاع کرده‌اند، از نیرو‌های مسلح حمایت کرده‌اند و خونخواه امام شهید بوده‌اند.

جبلی با تأکید بر نقش مردم در عبور کشور از شرایط دشوار، افزود: ما خدمتگزار مردم هستیم و تنها قاب دوربین خود را بر معجزه‌ای گشوده‌ایم که مردم در حال خلق آن هستند.

وی در پایان با تأکید بر افتخار رسانه ملی به مردم شجاع، سربلند، تاریخ‌ساز و وفادار کشور، تصریح کرد: تا آخرین روزی که به خونخواهی امام شهیدمان منجر شود، در کنار مردم خواهیم بود.