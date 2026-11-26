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رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر یک روزه به قم، با اشاره به عملکرد رسانه ملی در حوادث اخیر، از تداوم ارتباط و همافزایی با حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید خبر داد و گفت: رسانه ملی تا آخرین روز در کنار مردم و در مسیر خونخواهی امام شهید خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیمان جبلی امروز در سفر به قم، ضمن بازدید از بخشهای مختلف صدا و سیمای مرکز قم، گزارشی از دیدارهای خود با مراجع عظام تقلید، علما و اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری ارائه کرد.
وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد رسانه ملی در حوادث اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و حوادث پس از شهادت امام شهید، گفت: در نشست با اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری، گزارش جامع عملکرد رسانه ملی ارائه شد و اعضای کمیسیون ضمن اطلاع از فعالیتهای سازمان، از عملکرد رسانه ملی ابراز رضایت کردند.
جبلی این نشست را مفید و سازنده دانست و بر ضرورت تداوم چنین جلساتی تأکید کرد.
رئیس سازمان صدا و سیما همچنین با اشاره به دیدار با مراجع عظام تقلید و جمعی از فضلا و بزرگان حوزه علمیه قم، گفت: در این دیدارها گزارش عملکرد رسانه ملی ارائه شد و از رهنمودها، ملاحظات و نصایح بزرگان حوزه بهرهمند شدیم.
وی افزود: این سفر یک روزه زمینهساز همافزایی بیشتر میان رسانه ملی و حوزه علمیه قم بود و ارتباطات و تعاملات با بزرگان حوزه بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان و قدردانی آنان از عملکرد رسانه ملی، اظهار کرد: کار اصلی را مردم انجام میدهند؛ مردمی که نزدیک به ۹ ماه شبانهروز در خیابانها و میدانها حضور داشتهاند، از امنیت کشور دفاع کردهاند، از نیروهای مسلح حمایت کردهاند و خونخواه امام شهید بودهاند.
جبلی با تأکید بر نقش مردم در عبور کشور از شرایط دشوار، افزود: ما خدمتگزار مردم هستیم و تنها قاب دوربین خود را بر معجزهای گشودهایم که مردم در حال خلق آن هستند.