معاون محیط زیست طبیعی خراسان شمالی گفت: سرشماری پاییزه حیات وحش منطقه حفاظت شده ساریگل، صبح امروز در ۱۸مسیر و در محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۸هزار هکتار انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، روح الله لایق گفت: پارک و منطقه حفاظت‌شده ساریگل، یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های طبیعی خراسان شمالی است که با توجه به برخورداری از پوشش گیاهی متنوع و گونه‌های ارزشمند جانوری، اولین سایت عکاسی در کشور در این منطقه راه اندازی شده، جایگاه ویژه‌ای در حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.

وی افزود: این زیستگاه طبیعی با طبیعتی بکر، مأمن گونه‌های مختلف حیات‌وحش از جمله قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، گرگ و پرندگان وحشی است. تنوع زیستی و شرایط طبیعی مناسب، ساریگل را به یکی از مناطق مهم برای حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی تبدیل کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی خراسان شمالی گفت: این سرشماری با حضور جمعی از فعالان زیست محیطی، تشکل‌های مردم نهاد با هدف بررسی وضعیت جمعیت پستانداران وحشی و پایش حیات‌وحش منطقه برگزار و نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریت بهتر زیستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.