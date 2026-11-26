معاون تربیت و آموزش سپاه مهاباد از راه‌اندازی مرکز آموزش جان‌فدایان در میدان شهدای این شهرستان خبر داد و گفت: آموزش‌های امداد و نجات، آشنایی با سلاح و مقابله با تهدیدات ریزپرنده‌ها از جمله محور‌های فعالیت این مرکز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ پاسدار قادر سعیدی افزود: این مرکز با هدف ارتقای آمادگی، توانمندسازی و سازماندهی جان‌فدایان و ارائه آموزش‌های مورد نیاز به شهروندان راه‌اندازی شده است.

به گفته سرهنگ سعیدی، آموزش‌های این مرکز در سه حوزه امداد و نجات، آشنایی با سلاح‌های عمومی و تخصصی و مقابله با تهدیدات ریزپرنده‌ها ارائه می‌شود.

او، آموزش‌های خودامدادی و دیگرامدادی و آشنایی با نحوه مقابله با اغتشاشات شهری را از دیگر محور‌های آموزشی این مرکز عنوان کرد.

دوره‌های آموزشی جانفدایان در مهاباد با هدف ارتقای آمادگی، تقویت توانمندی‌ها، افزایش آگاهی‌های دفاعی و با تأکید بر ضرورت هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و پاسداری از امنیت و استقلال میهن همزمان با سراسر کشور در مهاباد هم برگزار شد.

آمادگی، آگاهی و همدلی، سرمایه‌هایی هستند که باید برای پاسداری از میهن همواره تقویت شوند.

در همین زمینه، جانفدایان در مهاباد برای افزایش آمادگی، تقویت روحیه ایثار و دفاع از کیان اسلامی آموزش می‌بینند.

تجربه نشان داده که سرمایه اصلی هر ملت در روز‌های دشوار، مردمی آگاه، متحد و پای کار است.

جانفدایان میدان‌یار در خطه مجاهدت‌های خاموش امروز آموزش می‌بینند تا فردا، پاسدار عزت و سربلندی ایران باشند. آینده‌ای روشن به نور ایمان، اتحاد و عشق به میهن.