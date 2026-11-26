وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اقدام وزارت امور خارجه فرانسه و برگزاری نمایشی در حضور وزیر خارجه این کشور، با کنایه به همتای فرانسوی خود تضمین آزادی بیان ایرانیان در فرانسه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: نمایشی مضحک در برابر چشمان آقای بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، که توسط وزارتخانه خود او سازمان‌دهی شده بود.

عراقچی ادامه داد: شاید بهتر باشد آقای بارو، پیش از آنکه درباره حقوق ایرانیان در ایران به ما درس بدهد، بر تضمین آزادی بیان ایرانیان در فرانسه تمرکز کند؟!