

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی مسابقات دونفره قهرمانی جوانان جهان تیم بنیامین فرجی و آلن کورماگلیف از قزاقستان به مصاف کره جنوبی رفت و با قبول شکست مقابل این تیم قدرتمند، نخستین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در این رقابت‌ها را به ارمغان آورد.

بنیامین فرجی و آلن کورمانگلیف از قزاقستان در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های دونفره قهرمانی جوانان جهان مقابل نمایندگان کره جنوبی با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند و از صعود به فینال بازماندند تا به مدال برنز قهرمانی جهان دست پیدا کنند.

نمایندگان کره جنوبی در هر سه گیم پیروز شدند و گیم نخست و دوم را با نتیجه مشابه ۱۱ بر ۶ و گیم سوم را ۱۱ بر ۵ به پیروزی رسیدند تا راهی فینال شوند.

ملی‌پوش کشورمان و هم‌تیمی قزاقستانی‌اش پیش از رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی، موفق شدند تیم‌های هند و لهستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهند و حضور در جمع چهار تیم برتر جهان و مدال برنز خود را قطعی کنند.

در دیگر دیدار نیمه‌نهایی، تیم دونفره چین با غلبه بر نمایندگان فرانسه به فینال راه یافت تا دیدار پایانی برای کسب مدال طلا میان چین و کره جنوبی برگزار شود.

مدال برنز بنیامین فرجی، نخستین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان محسوب می‌شود.

هدایت پینگ‌پنگ‌باز جوان کشورمان در این رقابت‌ها برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم جوانان بود و علی حدادگر نیز به عنوان سرپرست کاروان ایران حضور داشت.