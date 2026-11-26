هیئت فوتبال به تماشاگران بازی آلومینیوم و پرسپولیس که فردا در محل ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگز می‌شود، توصیه‌هایی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ توصیه‌های هیئت فوتبال به تماشاگران بازی آلومینیوم و پرسپولیس که روز جمعه در محل ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود، منتشر شد:

با توجه به محدودیت ظرفیت ورزشگاه هیچ فردی بدون بلیت نباید به ورزشگاه مراجعه کند و از ورود افراد بدون بلیت به طور جدی جلوگیری به عمل می‌آید.

همکاری حداکثری تماشاگران با عوامل برگزاری مسابقه به ویژه مامورین انتظامی در راستای تامین نظم و جلوگیری از بروز مشکلات مورد تاکید می‌باشد.

فروش بلیت به صورت اینترنتی از طریق درگاه مربوطه می‌باشد و فقط با بلیت الکترونیکی امکان ورود به ورزشگاه وجود دارد و هر فرد بایستی در جایگاه مشخص شده در بلیت مستقر شود.

از خرید هرگونه بلیت کاغذی و دستی (بازار سیاه) به دلیل احتمال تقلب جعل و... به طور جدی خودداری گردد.

تماشاگرانی که بلیت تهیه کرده‌اند به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که حداقل ۲ ساعت قبل از شروع بازی وارد ورزشگاه شوند بعد از این ساعت ورود به ورزشگاه با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد و ممکن است نتوانند وارد ورزشگاه شوند.

خیابان‌های منتهی به ورزشگاه از جمله بلوار ورزش و بلوار شهدای گمنام در روز برگزاری بازی بسته می‌شوند و امکان تردد خودرو وجود ندارد. سایر محدودیت‌های ترافیکی از طریق رسانه‌های جمعی و فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به عدم وجود پارگینگ، تماشاگران از سرویس‌های حمل و نقل عمومی برای مراجعه به ورزشگاه استفاده کنند. پارک کردن خودرو در خیابان‌های اطراف ورزشگاه علاوه بر مشکلات ترافیکی، احتمال سرقت و... متصور می‌باشد.

تماشاگران از آوردن لوازم اضافی و ممنوعه از جمله بطری آب، قمقمه و به ویژه لوازمی که قابلیت پرتاپ دارند به طور جدی خودداری کنند. اینگونه وسایل اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند و در گیت‌های ورودی جلوگیری می‌گردد.

آبخوری به اندازه کافی در ورزشگاه تدارک دیده شده و نیازی به همراه داشتن آب وجود ندارد. در صورت نیاز فقط آب لیوانی می‌توانند همراه داشته باشند.

رعایت شئونات اسلامی و هنجاری‌های اجتماعی توسط تماشاگران خانم و آقا مورد تاکید جدی است.