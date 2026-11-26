حاج محمد یوسف‌نژاد، پدرشهید اسماعیل یوسف‌نژاد، دعوت حق را لبیک گفت و در جوار فرزند شهید در گلزار شهدای سورک (میاندورود) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری حاج محمد یوسف‌نژاد، پدرشهید اسماعیل یوسف‌نژاد، در حالی که دعوتِ حق را لبیک گفت، به فرزندِ شهید خود پیوست. پیکر مطهر ایشان امروز با حضور خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران، مسئولان و مردم قدرشناس و شهیدپرور، در میانه‌ی سوگواری و احترام، تشییع و در جوارِ فرزندِ شهید در گلزار شهدای سورک (میاندورود) به خاک سپرده شد.

خانوادهٔ حاج محمد یوسف‌نژاد، الگویی بی‌بدیل از ایمان و عشق به میهن است. این خانواده با تربیت فرزندانی پاک‌دامن، چهار سپهرِ دفاعی برای جامعه و وطن فراهم آورده است؛ جایی که هر چهار فرزند، در مسیرجبهه و دفاع از آرمان‌های انقلاب، به مقام‌های والای انسانی دست یافته‌اند.

در این میان، اسماعیل یوسف‌نژاد در اوج هجده سالگی، در میانه‌ی شعله‌های عملیات بیت‌المقدس، عهدِ خویش با پروردگار را به پایان رساند و جامِ شهادت نوشید. همچنین، سه فرزند دیگر این خانواده با ایثار و فداکاری خود، به مقام رفیع جانبازی رسیده‌اند که از میان آنان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، با سوابق درخشان خدمت به مردم، سه دوره نماینده مردم میاندورود و ساری بوده است.

اسماعیل یوسف‌نژاد، متولد سال ۱۳۴۲ در روستای سورک، با پشتکاری مثال‌زدنی، تحصیلات خود را به پایان رساند و از همان سال‌های نوجوانی، با عطرِ ایمان در قلب خود، آماده‌ی خدمت بود. او که به جای قلم، سلاح به دست گرفت، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ در منطقه اهواز، خونِ جوانی خود را به خاک جبهه بخشید. او امروز نه تنها یک نام، بلکه نمادی از آن جاذبه‌ی بی‌نظیری است که هر مرد و زنی را حاضر می‌کند تا در راه اسلام، جان فدا کند.

امروز، با خاکسپاری حاج محمد یوسف‌نژاد در کنار فرزندش، این دو روحِ مخلص در آرامش ابدی به هم پیوستند؛ همان‌گونه که در دنیا، در مسیر ایمان و دفاع از میهن، دوشادوش یکدیگر ایستاده بودند.

خوشا به حال آن عاشق که با قلب پاکش، قفس تنگ تن را شکسته و به سوی پروردگار پرواز کرده است.