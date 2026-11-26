شبکه بین‌استانی تولید و توزیع مشروبات الکلی حاوی متانول که منجر به مسمومیت و فوت تعدادی از شهروندان شده بود به همت نیرو‌های انتظامی شناسایی و متهمان اصلی آن بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،، با دستور قاطع بازپرس ویژه پرونده مسمومیت الکلی شهروندان نیشابور و با نظارت مستمر دادستان شهرستان نیشابور و مرکز استان، عملیات گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری عوامل این شبکه مجرمانه انجام شد.

بررسی‌های دقیق هویت‌نگاری و ردیابی‌های عملیاتی نشان داد که این شبکه بین‌استانی، با مرکزیت تهران، در استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان و فارس به فعالیت مجرمانه خود در زمینه تولید، ارسال و توزیع الکل حاوی متانول می‌پرداخته است. این فعالیت‌های خلاف قانون، منجر به بروز حوادث ناگواری از جمله مسمومیت گسترده و فوت تعدادی از شهروندان شده بود.

در جریان این عملیات موفقیت‌آمیز، متهمان اصلی در دو شهر تهران و نیشابور شناسایی و بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های انتظامی، متهمان برای طی مراحل قانونی و بازجویی‌های بیشتر، به شهرستان نیشابور منتقل شده‌اند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی در پایان این گزارش، ضمن تأکید بر برخورد قاطع با عوامل ایجاد ناامنی و آسیب به سلامت جامعه، از عموم مردم خواست با تبعیت از احکام شرعی و رعایت مقررات قانونی، از مصرف مشروبات الکلی پرهیز نمایند.