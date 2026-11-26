حضور گل‌گهر سیرجان در لیگ قهرمانان آسیا با شکستی تلخ مقابل الجزیره و حذف زودهنگام از مرحله گروهی به پایان رسید؛ اما اتفاقات عجیب این مسابقه، نتیجه را تحت‌الشعاع قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،داور مسابقه که در نیمه نخست با قضاوت خود با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده بود، بین دو نیمه جای خود را به داور چهارم داد.

حنا حطاب در دقیقه ۳۳ پس از خطایی که در میانه میدان روی علی اصغر عاشوری رخ داد، به دروازه‌بان الجزیره اخطار داد و سرمربی رحمتی خطاب به نیمکت‌نشینان گل‌گهر گفت: داور وضع عادی ندارد! در شروع نیمه دوم نیز داور چهارم به‌جای حطاب قضاوت مسابقه را بر عهده گرفت.

گفته می‌شود ناظر مسابقه متوجه وضع غیرعادی او شده بود؛ موضوعی که با اظهارنظر مهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، در اواخر نیمه نخست و خطاب به نیمکت تیمش، جنجال بیشتری به پا کردو اکنون شکایت از وضع این داور به مطالبه جدی گل گهر تبدیل شده است.