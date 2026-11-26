به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه ناحیه ایلام هدف از این اعزام را آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت اعلام کرد و افزود: تا پایان آذرماه هزار و دویست دانش آموز دختر و پسر از شهرستان ایلام به مناطق عملیاتی دهلران و مهران، اعزام می‌شوند.

سرهنگ سلیمانیان این را هم گفت: تا پایان امسال پنج هزار دانش آموز شهرستان ایلام در قالب اردو‌های راهیان نور از قرارگاه بانروشان بازدید می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه ایلام تشریح کرد: تعدادی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در اردو‌های راهیان نور؛ روز‌های حماسه و ایثار را برای نسل جوان تبیین و روایت می‌کنند.