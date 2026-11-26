به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی که ۹ ماه است بسیج شده‌اند تا مدافع انقلاب اسلامی باشند، در دویست و هفتادمین شب تجمعات، از نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل شجره طیبه بسیج، از سنگر خدمت و سازندگی تا دفاع جانانه از عزت و اقتدار میهن اسلامی گفتند.

مردم مبعوث قدردان جان‌فشانی فرزندان بسیجی خود هستند فرزندانی که در میدان دفاع، سازندگی و خدمت، بی‌ادعا و خالصانه درخشیدند.