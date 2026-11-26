به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح هادی روستای سارالان ارومیه با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و با مشارکت دهیاری، همزمان با هفته بسیج و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با اجرای عملیات جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت‌ریزی، گامی در مسیر بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل تردد اهالی این روستا به شمار می‌رود.

علیرضا مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی، در آیین بهره‌برداری از طرح هادی روستای سارالان ارومیه، از اجرای طرح هادی در ۸۲ روستای این شهرستان طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با اجرای طرح های عمرانی و آسفالت‌ریزی، میانگین اجرای طرح هادی در روستاهای ارومیه از ۶۳ به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی افزود: تاکنون ۱۱۹ کیلومتر آسفالت‌ریزی با عرض ۵.۵ متر در روستاهای شهرستان ارومیه اجرا شده که نقش مؤثری در بهبود مسیرهای ارتباطی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.

مقدم با تشریح جزئیات طرح هادی روستای سارالان اظهار کرد: این پروژه با مشارکت دهیاری و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و شامل عملیات جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت‌ریزی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع است.

در ادامه این مراسم، سرهنگ پاشایی، مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز از بهره‌برداری همزمان ۴۴ کیلومتر راه روستایی در ۲۱ روستای استان خبر داد و گفت: اجرای این پروژه‌ها حاصل هم‌افزایی و مشارکت مجموعه‌های اجرایی در مسیر محرومیت‌زدایی، توسعه متوازن و بهبود زیرساخت‌های مناطق روستایی است.

اجرای طرح‌های هادی روستایی با ساماندهی معابر، بهبود دسترسی و توسعه زیرساخت‌های عمرانی، نقش مهمی در آبادانی روستاها، افزایش رفاه عمومی و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی دارد.