به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های چادرملو و مس شهر بابک از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (پنجشبه) در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲-۲ پایان یافت.

رنی بوبوی در دقیقه ۴۰ و عقیل عنافچه در دقیقه ۱+۴۵ برای چادرملو گلزنی کردند و همایون افتخاری در دقیقه ۵۲ و عارف قزل در دقیقه ۸۵، گل‌های مس شهربابک را به ثمر رساندند.

چادرملو که در ۲ هفته گذشته ۲ تساوی پیاپی به دست آورده بود، امروز در آستانه کسب بردی خانگی بود. با این حال در لحظات پایانی بازی و روی غفلت مدافعان، شاگردان سعید اخباری نتوانستند این پیروزی را حفظ کنند تا سومین تساوی متوالی خود را تجربه کنند.

در سوی مقابل، پاقدم مجتبی حسینی برای مس خوش‌یمن بود و این تیم توانست کامبک بزند و با عوض کردن شکست با تساوی، نخستین امتیاز خود را با سرمربی جدید کسب کرد.

مس شهر بابک نیز با ۵ امتیاز در قعر جدول روزگار می‌گذراند و به کسب امتیاز در هفته‌های آینده امیدوار است.اماچادرملو با این تساوی، امتیازات خود را به ۱۹ رساند و بطورموقت در جایگاه ششم جدول لیگ برتر ایستاد.