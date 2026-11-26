به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی گفت: ایران جان ساوه با محوریت معرفی ظرفیت‌های شهرستان ساوه از ۶ آذرماه بر روی آنتن رسانه‌ی استانی قرار خواهد گفت.

حسن نجمی در نشست هماهنگی رویداد ایران جان ساوه در فرمانداری این شهرستان افزود: برنامه‌های مختلفی که مدیران در هفته‌ی فرهنگی شهرستان ساوه برنامه ریزی کرده‌اند، با رویکرد‌های مدنظر پخش و سعی خواهییم کرد روزانه دو ارتباط زنده از این شهرستان برنامه ریزی نماییم.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه در نشست هفته فرهنگی و رویداد ملی «ایران جان» با نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی و معاونان این مجموعه، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ساوه در کنار توسعه صنعتی تاکید کرد.

فرماندار ساوه نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع قومی و فرهنگی ایران اظهار کرد: در رویداد «ایران جان» باید همه اقوام و ظرفیت‌های فرهنگی کشور دیده شوند و فرصت معرفی داشته باشند.

سید مهدی حسینی نیز با اشاره به روند صنعتی شدن ساوه افزود: صنعتی شدن این شهرستان بدون توجه کافی به برنامه‌ریزی و الزامات توسعه پایدار، پیامد‌هایی همچون مهاجرت بی‌رویه و کاهش منابع آب را به دنبال داشته است؛ از این رو، ضروری است توسعه فرهنگی و اجتماعی ساوه نیز متناسب با رشد صنعتی آن مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی ست از اول تا دهم آذر دهه‌ی فرهنگی شهرستان نامگذاری شده که ایران جان ساوه از ۶ لغایت ۱۳ آذرماه به قابلیت‌های مختلف شهرستان ساوه خواهد پرداخت.