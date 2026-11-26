به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی به همراه جمعی از مسئولان قضایی، نظارتی و اجرایی استان و شهرستان شازند، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر مهاجران بازدید کردند تا روند اجرای طرح، میزان پیشرفت فیزیکی و مشکلات زیرساختی و مالی آن مورد بررسی قرار گیرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، به همراه حجت‌الله نصیری فرماندار شهرستان شازند، رئیس‌کل دادگستری استان، بازرس‌کل استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر مهاجران بازدید کردند.

در این بازدید، روند پیشرفت پروژه‌ها، مشکلات اجرایی، تأمین منابع مالی و وضعیت زیرساخت‌های مورد نیاز سکونت متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

جواد لنجابی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، هدف از این بازدید را بررسی میدانی مشکلات و چالش‌های پروژه‌ها و تسریع در روند اجرای آنها عنوان کرد و گفت: پیشنهاد‌هایی در زمینه استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن و تسهیلات مرتبط با دهک‌های درآمدی مطرح شده تا با تأمین منابع مالی و پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت پیمانکاران، روند پیشرفت پروژه‌ها سرعت بگیرد.

حسین افضلی بازرس‌کل استان مرکزی نیز با اشاره به شکایت‌های متعدد متقاضیان درباره روند اجرای پروژه‌ها و ابهامات موجود، گفت: مشکلات این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف در حال بررسی است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به پاسخگویی و پیگیری ابهامات و مطالبات متقاضیان شده‌اند.

وی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت برخی زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، گاز، مدرسه و مسجد در محدوده پروژه‌ها افزود: در برخی طرح‌ها با وجود آورده مالی مردم، پیشرفت فیزیکی پروژه متناسب با انتظار متقاضیان نبوده و مشکلاتی در روند اجرا وجود دارد.

بازرس‌کل استان مرکزی همچنین جانمایی نامناسب برخی پروژه‌ها و تأثیر آن بر کندی عملیات اجرایی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: پیگیری‌هایی برای تأمین بخشی از منابع مالی از محل ظرفیت‌های مرتبط با دهک‌های درآمدی، حتی پیش از رسیدن پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی، در حال انجام است.

افضلی در ادامه از بازنگری در پیش‌بینی فضای سرایداری در پروژه‌های مسکن ملی مهاجران و امیرکبیر خبر داد و افزود: با توجه به اینکه این فضا هزینه مضاعفی به متقاضیان تحمیل می‌کند، مقرر شده است راهکاری برای بازگشت هزینه مربوط به آن به آورده متقاضیان در نظر گرفته شود.

در این بازدید، مسائل و مطالبات متقاضیان مسکن ملی مهاجران در بخش‌های مختلف اجرایی، مالی و زیرساختی مطرح و بر ضرورت پیگیری و رفع موانع با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید شد.