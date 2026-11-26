رزمایش اقتدار خودرویی و موتوری به مناسبت هفته بسیج، امروز با حضور بسیجیان بخش کدکن تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رزمایش از حوزه مقاومت بسیج کربلا آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از عبور از خیابان امام رضا (ع)، در میدان جانباز کدکن گردهم آمدند.

در این برنامه، سرهنگ پاسدار علی رستمی‌پور، معاون عملیات سپاه شهرستان تربت‌حیدریه، سخنرانی کرد.

شرکت‌کنندگان در پایان با اجتماع در میدان، بر ایستادگی در برابر هرگونه تهدید و ضرورت حضور در میدان و مقاومت تأکید کردند.

این رزمایش به دعوت حوزه مقاومت بسیج کربلا کدکن و به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.