تیم پالایش نفت بندرعباس در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال کشور مقابل تیم مس سونگون ورزقان نتیجه را واگذار کرد.

شکست پالایش نفت بندرعباس مقابل مس سونگون ورزقان

شکست پالایش نفت بندرعباس مقابل مس سونگون ورزقان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شاگردان علیرضا افضل در هفته سیزدهم این پیکار‌ها عصر امروز (۵ اذر) با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب مس سونگون ورزقان شدند.

بدین ترتیب تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه چهار جدول رده بندی قرار گرفت.

دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان مقابل میزبان خود پالایش نفت شازند با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید تا با کسب ۲۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گیرد.

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