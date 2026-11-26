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قائممقام بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه دیدار با تعدادی از جانبازان و ایثارگران استان ایلام؛ بر پیگیری و حل مشکلات جامعه ایثارگران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جمشید نظمی، اظهار کرد: برخی از مشکلات در طرح جامع ایثارگری که بازنگری آن انجام شده و به تأیید دولت هم رسیده است؛ که بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، اصلاح لایحه انجام میشود.
استان ایلام در طول ۸ سال دفاع مقدس نزدیک ۲ هزار و ۸۵۰ شهید، ۱۰ هزار جانباز و ۳۲۸ آزاده سرافراز تقدیم آرمانهای بلند امام و انقلاب کرده است.