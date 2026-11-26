به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جمشید نظمی، اظهار کرد: برخی از مشکلات در طرح جامع ایثارگری که بازنگری آن انجام شده و به تأیید دولت هم رسیده است؛ که بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، اصلاح لایحه انجام می‌شود.

استان ایلام در طول ۸ سال دفاع مقدس نزدیک ۲ هزار و ۸۵۰ شهید، ۱۰ هزار جانباز و ۳۲۸ آزاده سرافراز تقدیم آرمان‌های بلند امام و انقلاب کرده است.