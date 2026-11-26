استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف اراضی درگیر فرآیندهای اداری را خواستار شد و گفت: قابل قبول نیست صدها هکتار زمین همچنان روی میز مدیران بلاتکلیف بماند، در حالی که هزاران متقاضی در انتظار تأمین زمین و مسکن هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به جایگاه مسکن در اولویت‌های دولت اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم است و دولت با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود، برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه تلاش می‌کند. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی نیز به‌صورت هفتگی و در نشست‌های متعدد، روند اجرای پروژه‌های مسکن را پیگیری و رصد می‌کند.

وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری و اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی افزود: حدود ۸۰۰ هکتار زمین در مراحل مختلف اداری قرار دارد، اما همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در انتظار دریافت زمین هستند. مدیران باید با پرهیز از محافظه‌کاری، بخشی‌نگری و اختلافات غیرضروری، موانع موجود را برطرف کنند؛ چراکه تسهیلگری با تردید و تعلل در تصمیم‌گیری سازگار نیست.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در حوزه مسکن تصریح کرد: پرونده‌هایی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی باقی مانده‌اند باید تعیین تکلیف شوند و مدیران راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، فرآیندهای قانونی و اداری مربوط به تأمین زمین، تغییر کاربری و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون ماده پنج و شورای عالی معماری و شهرسازی را با جدیت دنبال کنند.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح گفت: بیش از پنج هزار نفر از خانواده‌های نیروهای مسلح در استان متقاضی مسکن هستند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود مشکلات مربوط به تأمین زمین این قشر تا پایان سال به‌صورت کامل تعیین تکلیف شود.

شاهرخی با تأکید بر جایگاه نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور افزود: خانواده‌های این نیروها شایسته برخورداری از شرایط مناسب زندگی هستند و مدیریت استان برای تأمین مسکن آنان از همه ظرفیت‌های قانونی، از جمله واگذاری و تغییر کاربری اراضی و مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده، استفاده خواهد کرد. همچنین توافقات انجام‌شده درباره برخی اراضی ارتش باید با جدیت دنبال شود و برای اراضی سپاه و فراجا نیز زمینه همکاری و تعیین تکلیف فراهم شود.

وی از تشکیل کمیته ویژه مسکن نیروهای مسلح به مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد و اظهار کرد: این کمیته موظف است مسائل مربوط به انتقال اسناد، تأمین و تفکیک زمین، مشکلات اراضی و سایر موانع اجرایی را به تفکیک شهرستان‌ها بررسی و برای هر موضوع برنامه عملیاتی و زمان‌بندی مشخص تدوین کند. عملکرد این مجموعه نیز باید به‌صورت روزانه و هفتگی رصد شود و موانع حل‌نشده در کوتاه‌ترین زمان به مدیریت استان گزارش شود.

استاندار لرستان همچنین درخواست اختصاص ۳۰۰ واحد مسکونی از طرح های در حال اجرا به نیروهای مسلح را مطرح کرد.

شاهرخی با اشاره به وضعیت طرح‌های حمایتی مسکن در استان گفت: از مجموع بیش از ۳۷ هزار متقاضی ثبت‌نام‌شده در طرح‌های مسکن، تاکنون شرایط بیش از ۱۰ هزار واحد تعیین و تأمین زمین انجام شده و عملیات اجرایی پروژه‌های مربوطه آغاز شده است. این روند باید با رفع موانع و تسریع در فرآیندهای اجرایی استمرار یابد تا متقاضیان در انتظار، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.