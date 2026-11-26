وزیر امور خارجه با اشاره به تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای پیشبرد روند دیپلماتیک اعلام کرد که مذاکرات با سازوکار مشخص و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود و پیشنهاد‌ها میانجیگران در حال بررسی است.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اولویت‌های دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی اظهار داشت: تمرکز اصلی ما بر موضوع تاب‌آوری کشور و کمک به افزایش تاب‌آوری در برابر فشار‌هایی است که دشمنان با ابزار‌های مختلف اعمال می‌کنند.

وی افزود: همکاران من، به‌ویژه در کشور‌های همسایه، شبانه‌روز در تلاش هستند تا نیاز‌های کشور را تأمین کنند، مسیر‌های تجاری را باز نگه دارند و هر اقدام دیگری را که به تأمین نیاز‌های کشور کمک می‌کند، به انجام برسانند.

عراقچی تأکید کرد: هدف این است که دشمنان بدانند محاصره ایران امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانند کشورمان را محاصره کنند.

وزیر امور خارجه با اشاره به ادامه پیگیری مسیر دیپلماسی تصریح کرد: مذاکره بخشی از کار ماست و آن را فراموش نکرده‌ایم و پیگیری می‌کنیم؛ اما در شرایط کنونی، مأموریت مهم‌تری نیز وجود دارد و آن، ناامید کردن دشمنان از تحریم‌ها و فشار‌هایی است که بر کشورمان وارد می‌کنند.

وی درباره روند مذاکرات نیز گفت: مسیر مذاکرات سازوکار خاص خود را دارد و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود.

عراقچی همچنین درباره تلاش‌های میانجیگران برای پیشبرد روند دیپلماتیک اظهار داشت: میانجیگران قطری و پاکستانی نیز همچنان مشغول فعالیت هستند و ایده‌ها و پیشنهاد‌هایی را مطرح و منتقل می‌کنند. این روند، روالی معمول است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: اگر به‌طور مشخص ایده‌ها یا دیدگاه‌هایی مطرح شده باشد که بتوان بر اساس آنها راهی گشود، این موارد در حال بررسی هستند.