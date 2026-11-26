اولین خانه خلاق کودک و نوجوان کشور، با تمرکز بر ساخت پویا نمایی در یزد راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مرکز رسانه‌ای با تمرکز بر ساخت پویا نمایی در صدا و سیمای مرکز یزد فعالیت خواهد داشت.

قرار است با راه اندازی اولین خانه خلاق کودک و نوجوان کشور در یزد هماهنگی و انسجام بهتر و بیشتری بین هنرمندان این عرصه به منظور تولید اثار هنری فاخر ایجاد شود.

نشست برنامه ریزی راه اندازی و نحوه فعالیت این مرکز با حضور محمد صادق باطنی مدیر شبکه امید و کودک صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم چنین تعدادی از هنرمندان این عرصه برگزار شد.