در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته چهاردهم آلومینیوم سازان در ورزشگاه امام خمینی اراک از سرخپوشان پایتخت پذیرایی می‌کنند.

در این دیدار که قضاوت آن را سید وحید کاظمی برعهده دارد دو تیم برای کسب حداکثر امتیاز رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

آلومینیوم اراک که در ۸ مسابقه خانگی خود مقابل هیچ تیمی بازنده نبوده در شرایطی مقابل پرسپولیس به میدان می‌رود که با پیروزی در دیدار می‌تواند ۳ امتیاز به اندوخته قبلی ۱۸ امتیازی خود اضافه و جایگاهی بهتر از رده هفتم جدول کسب کند.

در آنسوی میدان پرسپولیس هم برای تکیه بر صدر به ۳ امتیاز این مسابقه می‌اندیشد تا با احتساب ۲۶ امتیاز قبلی جایگاه دوم جدول را با رده نخست عوض کند و از سودای قهرمانی فاصله نگیرد.

تیم‌های آلومینیوم و پرسپولیس تهران ازساعت ۱۶ و پانزده دقیقه فردا جمعه در ورزشگاه امام خمینی اراک مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.