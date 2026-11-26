به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، این مراسم با حضور بسیجیان و مسئولان حوزه ۲۱۳ در سالن همایش‌های آستان مقدس امامزاده طاهر(ع) برگزار شد و از خدمات و فعالیت‌های بسیجیان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، امدادی، امنیتی و جهادی قدردانی شد.

پاسدار اسماعیل تک، فرمانده حوزه ۲۱۳ ناحیه مقاومت بسیج امام سجاد(ع)، با اشاره به برگزاری این آیین در هفته بسیج، اظهار کرد: این مراسم با هدف پاسداشت تلاش نیروهای بسیجی و قدردانی از حضور مؤثر آنان در میدان‌های خدمت برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری سومین دوره مراسم تجلیل از بسیجیان افزود: بسیجیان در بخش‌های مختلف از جمله فعالیت‌های امنیتی، گروه‌های جهادی، میزهای خدمت پزشکی و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادثی همچون سیل و زلزله مشارکت دارند و این برنامه فرصتی برای ارج نهادن به خدمات آنان است.

فرمانده حوزه ۲۱۳ ناحیه مقاومت بسیج امام سجاد(ع) با بیان اینکه بسیج مجموعه‌ای متشکل از گروه‌های سنی مختلف است، گفت: نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله در کنار پیشکسوتان نزدیک به ۷۰ سال، در فعالیت‌های این مجموعه حضور دارند و تجربه، توان و روحیه خدمت در میان نسل‌های مختلف تبادل می‌شود.

اسماعیل تک ادامه داد: خدمت‌رسانی به مردم و حضور در عرصه‌های مورد نیاز جامعه، وابسته به سن نیست و اعضای بسیج با تکیه بر روحیه مسئولیت‌پذیری، در حوزه‌های مختلف برای کمک به مردم و انجام فعالیت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند.

این مراسم در ادامه برنامه‌های هفته بسیج و با هدف تکریم نیروهای داوطلب، پاسداشت فرهنگ خدمت و تقویت مشارکت مردمی برگزار شد؛ فرهنگی که در فعالیت‌های امدادی، محرومیت‌زدایی و حضور در کنار مردم در شرایط مختلف نمود پیدا می‌کند.