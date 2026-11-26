فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان از کشف ۲۲۷ قبضه سلاح جنگی، شکاری و دستگیری ۲۲ متهم و چهار قاتل خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سرهنگ پورامینایی در این باره گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و با استقلال و راه‌اندازی فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان، طرح‌های ضربتی و هدفمند جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با بهره‌گیری از حداکثر توان عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اجرای عملیات‌های دقیق در مجموع ۲۲۷ قبضه سلاح را کشف و ضبط کردند که از این تعداد، ۱۸۳ قبضه سلاح جنگی و ۴۴ قبضه سلاح شکاری بوده است.

فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان با اشاره به دستگیری عاملان ناامنی در منطقه بیان کرد: در همین راستا، ۲۲ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز و قاچاقچیان سلاح شناسایی و دستگیر و همچنین با پیگیری‌های تخصصی و تلاش شبانه‌روزی مأموران، چهار نفر قاتل در عملیات‌های جداگانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.