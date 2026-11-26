وقوع آتش‌سوزی گسترده همراه با انفجار در یک مرکز فروش لوازم خانگی در بلگراد، به تخریب کامل ساختمان و وارد آمدن خسارات سنگین مالی منجر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ ساختمان متعلق به یک شرکت فروش لوازم خانگی در منطقه نووی بلگراد، بامداد امروز پنجشنبه بر اثر آتش‌سوزی گسترده به‌طور کامل تخریب شد.

شدت انفجار‌های همراه با این آتش‌سوزی به حدی بود که قطعاتی از تجهیزات و سازه ساختمان تا فاصله ۱۰۰ متری محل حادثه پرتاب شدند.

وزارت کشور صربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه هیچ مصدومی نداشته، اما خسارات مالی سنگینی بر جای گذاشته است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، نخستین گروه‌های آتش‌نشانی کمتر از پنج دقیقه پس از دریافت گزارش حادثه به محل رسیدند، اما در آن زمان تمامی ساختمان در آتش می‌سوخت.

از کار افتادن شبکه آب‌رسانی مخصوص اطفای حریق در اطراف ساختمان و وزش باد شدید، عملیات مهار آتش را با دشواری مواجه کرد.

در عملیات اطفای حریق، ۳۰ آتش‌نشان و نیروی امدادی با ۱۱ دستگاه خودرو و یک تانکر آب با ظرفیت ۳۰ تن مشارکت داشتند و پس از حدود دو ساعت موفق به مهار آتش شدند.

اگرچه علت وقوع این حادثه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، رسانه‌های صربستان به نقل از منابع غیررسمی، از احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی خبر داده‌اند.

به گزارش این رسانه‌ها، احتمال پرتاب یک وسیله انفجاری به داخل ساختمان نیز در دست بررسی است؛ با این حال، مقامات رسمی تاکنون این احتمال را تأیید نکرده‌اند.

قرار است کارشناسان پلیس و تیم‌های بررسی صحنه حادثه پس از فراهم شدن شرایط ایمنی، تحقیقات خود را برای تعیین علت آتش‌سوزی و انفجار‌های رخ‌داده آغاز کنند.