حسین زاده با تأکید بر این که دولت در قبال مردم هیچ منتی ندارد، اظهار کرد: همه خدماتی که دولت ارائه می‌کند، وظیفه ماست و در برابر حقی که مردم بر گردن مسئولان دارند، خود را مسئول و خدمتگزار می‌دانیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم روز پنجشنبه (پنجم آذر) در آئین رونمایی از پلاک‌های خودرو منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران، بر ضرورت استقرار صنایع و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه آزاد مهران تاکید کرد و گفت که باید این منطقه به سکوی توسعه اقتصادی ایلام تبدیل شود تا منافع آن به همه مردم استان برسد.

وی افزود: نگاه ما به ظرفیت‌های مرزی باید تغییر کند و با بهره‌گیری از فرصت‌های همسایگی مرز را به بستری برای تولید مشترک، توسعه بازار و گسترش همکاری‌های اقتصادی تبدیل کنیم.

حسین‌زاده تاکید کرد: باید ایرانی به‌روز داشته باشیم که در آن مرز برای کشور فرصت باشد، نه تهدید؛ در همین مسیر می‌توان با کشور‌های پیرامونی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی و توسعه بازار محصولات همکاری کرد.

اشتغال بومی در سایه توسعه پایدار

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبه مردم برای اولویت‌دادن به نیرو‌های بومی در فرصت‌های شغلی منطقه آزاد مهران گفت: بومی‌بودن نیروی کار حق مردم این منطقه است و دولت و سازمان منطقه آزاد نیز با این مطالبه همدلی دارند، اما مساله اساسی‌تر این است که مهران به سکوی توسعه همه استان تبدیل شود.

حسین‌زاده ادامه داد: حتی اگر همه نیرو‌های مورد نیاز منطقه از میان مردم مهران انتخاب شوند، این اقدام به تنهایی نمی‌تواند نرخ بیکاری و محدودیت‌های اشتغال موجود را برطرف کند؛ باید صنایع جدید در منطقه مستقر و شرایط اقتصادی پایداری ایجاد شود تا زنان و مردان این خطه و همه مردم استان از منافع آن بهره‌مند شوند و به حقوق خود برسند.

خدمت به مردم وظیفه دولت است

وی با تأکید بر این که دولت در قبال مردم هیچ منتی ندارد، اظهار کرد: همه خدماتی که دولت ارائه می‌کند، وظیفه ماست و در برابر حقی که مردم بر گردن مسئولان دارند، خود را مسئول و خدمتگزار می‌دانیم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: از رئیس‌جمهور تا همه اعضای دولت، با تمام وجود خود را خادم مردم می‌دانیم و اعضای دولت در استان ایلام نیز به عنوان پیشرو و پیشخوان دولت دکتر پزشکیان تلاش می‌کنند؛ امیدواریم رفتار، عملکرد و نتیجه اقدام‌های ما در شأن مردم شریف این استان باشد.

ایلام و مردمش شایسته خدمت صادقانه‌اند

حسین‌زاده خطاب به نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: دکتر فلاحی، من هیچ نسبتی با شما ندارم؛ من خود ایلام و مردم ایلامم و این را با همه وجود بیان می‌کنم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: به عنوان فردی زاده زاگرس و کرد، شرافت خود را گرو می‌گذاریم تا بدهکار مردم این استان نباشیم و از فرصت مسئولیتی که در اختیار ما قرار گرفته، نهایت استفاده را برای خدمتگزاری ببریم.

وی با اشاره به استمرار مسیر خدمت در کشور اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۳۵۷ تاکنون، میان نسل‌های خدمتگزار گسستی وجود نداشته و هر نسل، تلاش و مسئولیت نسل پیشین را ادامه داده است؛ امروز نیز نسلی دیگر این مسیر را برای اعتلای ایران دنبال می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور از همه افرادی که برای جانمایی و اخذ مصوبه منطقه آزاد مهران تلاش کرده‌اند، چه آنان که امروز در مسئولیت هستند و چه کسانی که حضور ندارند، قدردانی کرد و گفت: به نمایندگی از دولت دست یکایک این افراد را می‌بوسم و از استاندار ایلام نیز به دلیل تلاش‌های ماه‌های اخیر برای پیشبرد این کار‌ها سپاسگزارم.

حسین‌زاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شما وکلای ملت هستید و باید با تمام توان صدای مردم باشید؛ همچنین مسئولان مناطق آزاد باید با عشق و تعهد، خدمتگزار زائران و سرمایه‌گذاران باشند تا با اطمینان خاطر بتوانیم فرصت‌های ارزشمند استان ایلام را به ثمر برسانیم.

مردم بزرگترین سرمایه ایلام هستند

وی با تأکید بر جایگاه مردم در روند توسعه استان بیان کرد: بزرگترین فرصت ایلام، مردمان آن هستند؛ معادن، منابع و دیگر ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی هر کدام ارزش خود را دارند، اما بزرگترین سرمایه این استان، مردم شریف، غیور، اخلاق‌مدار و انسان‌دوست آن هستند که هر روز می‌توان از منش و رفتارشان درس انسانیت آموخت.

معاون رئیس‌جمهور افزود: مردم ایلام در طول تاریخ دژ مستحکمی برای بقا و استواری ایران بوده‌اند و امیدوارم بتوانیم شایسته محبت‌ها و همراهی آنان باشیم و خدمتگزاری درخور شأن این مردم را به انجام برسانیم.

حسین‌زاده با اشاره به پیگیری مسائل استان در سطح ملی گفت: موضوع‌ها و مسائل حوزه مسئولیت خود را در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و گزارش آن را ارائه خواهم کرد تا زمینه پیگیری و رسیدگی به مطالبات فراهم شود.

وی با تبریک رونمایی از پلاک‌های خودرو منطقه آزاد مهران اظهار کرد: پلاک‌گذاری خودرو‌ها ادامه روند اجرایی این منطقه است و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: می‌دانم ایلام تشنه توسعه و شایسته پیشرفت است و امیدوارم بتوانیم با ریل‌گذاری درست و اقدام‌های عملی، زمینه دستیابی مردم استان به حقوق اساسی خود در مسیر توسعه کشور را فراهم کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در سفر سه روزه به استان ایلام، بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و زیرساختی و بازدید از طرح‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی را در برنامه دارد.

این سفر با هدف ارزیابی میدانی مسائل و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان و پیگیری طرح‌های اولویت‌دار انجام شده است.