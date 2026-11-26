به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده پلیس راه شهرستان‌های نیشابور گفت: با تشکیل گروه‌های عملیات ویژه و تیم‌های گشت نامحسوس، تخلفات به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌شود و با رانندگان پرخطر که امنیت ترافیکی سایر هموطنان را به خطر می‌اندازند برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

سرهنگ علی بلوچی افزود: پلیس راه ضمن هماهنگی با مراجع قضایی، خودرو‌های متخلف را توقیف و رانندگان را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌کند هدف از این عملیات، کاهش حوادث جاده‌ای و بازگرداندن آرامش به مسیر‌های پرتردد است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از حوادث مرگبار از رفتار‌های پرخطر مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی خودداری کنید و رانندگان خودرو از کمربند ایمنی و موتور سواران از کلاه ایمنی استفاده کنند.