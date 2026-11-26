گهر زمین سیرجان در نیم‌فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتسال، با ۳۵ امتیاز صدرنشین ماند و فاصله‌ای ۷ امتیازی با رتبه دوم ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،گهر زمین سیرجان شش-چهار سن‌ایچ ساوه را برد وبا ۳۵ امتیاز صدرنشین ماند و فاصله‌ای ۷ امتیازی با رتبه دوم ایجاد کرد.

تیم فولاد زرند ایرانیان هم دوصفر- دلسوختگان قم را شکست داد.

تیم‌های مس سونگون و فولاد هرمزگان با ۲۸ و ۲۵ امتیاز، به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند. گیتی‌پسند هم که جام قهرمانی سه دوره گذشته را به خانه برده، با ۲۳ امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

تیم‌های سن‌ایچ ساوه و بازرگانی دائم پناه با ۱۰ و ۵ امتیاز، رده‌های دوازدهم و سیزدهم را به خود اختصاص داده‌اند و پردیس شهید شیری که همچنان در حسرت امتیاز است، در قعر جدول حضور دارد.

نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتسال ۲۲ آذر با برگزاری هفته چهاردهم آغاز خواهد شد.

پرونده نیم‌فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر امروز (پنجشنبه) با برگزاری دیدار‌های هفته سیزدهم بسته شد که نتایج بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

گیتی‌پسند اصفهان ۷ - بازرگانی دائم پناه مشهد ۲

سن‌ایچ ساوه ۴ - گهر زمین سیرجان ۶

نگین تندیس قرچک صفر - شهرداری ساوه صفر

فولاد زرند ایرانیان ۲ - دلسوختگان قم صفر

پردیس شهید شیری قزوین یک - پالایش نفت اصفهان ۶

پالایش نفت شازند ۲ - فولاد هرمزگان ۳

پالایش نفت بندرعباس - مس سونگون ورزقان ۳

نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتسال ۲۲ آذر با برگزاری هفته چهاردهم آغاز خواهد شد.