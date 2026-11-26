هم‌زمان با بیست‌ویکمین سالگرد درگذشت مرتضی ممیز، هنرمند برجسته و از بنیان‌گذاران گرافیک نوین ایران، جمعی از اهالی روستای تکیه اغشت شهرستان ساوجبلاغ با حضور بر مزار این هنرمند، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مرتضی ممیز، متولد چهارم شهریور ۱۳۱۵ تهران، از چهره‌های اثرگذار هنرهای تجسمی کشور و از پیشگامان طراحی گرافیک معاصر ایران بود که با آثار ماندگار در حوزه طراحی پوستر، نشانه، تصویرسازی و طراحی جلد، نقشی مهم در تحول زبان بصری هنر ایران ایفا کرد.

ممیز تحصیلات خود را در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کرد و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. پس از بازگشت به کشور، فعالیت‌های هنری و دانشگاهی خود را ادامه داد و با تدریس در دانشگاه تهران، در تربیت و پرورش نسل‌های مختلف طراحان گرافیک نقش مؤثری داشت.

طراحی پوسترهای سینمایی، فرهنگی و هنری، خلق نشانه‌های ماندگار، تصویرسازی کتاب‌ها و نشریات و تجربه‌های نوآورانه در ترکیب‌بندی و بیان تصویری، بخش مهمی از کارنامه حرفه‌ای این هنرمند را تشکیل می‌دهد؛ آثاری که در شکل‌گیری هویت گرافیک معاصر ایران تأثیرگذار بوده‌اند.

اما پیوند مرتضی ممیز با شهرستان ساوجبلاغ، تنها به جایگاه هنری او محدود نمی‌شد. روستای تکیه اغشت، در بخش چندار ساوجبلاغ، سال‌ها محل حضور و زندگی این هنرمند بود؛ روستایی که ممیز در کنار مردم آن روزگار گذراند و با رفتار صمیمانه، فروتنی و سادگی، خاطراتی ماندگار برای اهالی به جا گذاشت.

همین ارتباط نزدیک و خاطرات مشترک، امروز نیز در میان مردم روستا زنده است؛ به‌گونه‌ای که اهالی تکیه اغشت در سالگرد درگذشت این هنرمند، با حضور بر مزار او، ضمن ادای احترام به جایگاه هنری ممیز، یاد همسایه‌ای را گرامی داشتند که فراتر از شهرت و اعتبار حرفه‌ای، با منش انسانی و خوش‌رفتاری در خاطر مردم مانده است.

مرتضی ممیز پنجم آذر ۱۳۸۴ درگذشت؛ هنرمندی که با نگاه نو، خلاقیت و آثار ماندگار خود، مسیر گرافیک معاصر ایران را تحت تأثیر قرار داد و میراث هنری او همچنان در آثار طراحان و جریان هنرهای تجسمی کشور ادامه دارد.