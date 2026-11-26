به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حجت‌الاسلام غالبی، امام جمعه فقید بخش خضرآباد، با حضور اقشار مختلف مردم و ارادتمندان آن مرحوم برگزار شد.

پیکر این روحانی وارسته و عالم ربانی از شهر خضرآباد به سمت روستای کذاب، زادگاه و محل خاکسپاری وی، بر دستان مردم قدرشناس تشییع شد و شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام علمی و معنوی آن مرحوم، با وی وداع کردند.

حجت‌الاسلام غالبی در سال ۱۳۶۱ به‌عنوان امام جمعه بخش خضرآباد منصوب شد و به مدت ۴۴ سال عهده‌دار این مسئولیت بود.

این روحانی فقید در طول سال‌های فعالیت خود، عمر پربرکتش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، اقامه نماز جمعه، هدایت دینی جامعه و خدمت به مردم سپری کرد و سال‌ها در میان مردم منطقه به فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی پرداخت.

حجت‌الاسلام غالبی روز گذشته به علت بیماری دعوت حق را لبیک گفت.