لیگ برتر فوتسال، تداوم صدرنشینی گُهرزمین و برتری پرگل گیتی‌پسند

لیگ برتر فوتسال، تداوم صدرنشینی گُهرزمین و برتری پرگل گیتی‌پسند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال که پنجشنبه ۵ آذر برگزار شد به این شرح است:

سن‌ایچ ساوه ۴ – ۶ گُهرزمین سیرجان

گلزنان سن‌ایچ: جواد بدرخانی، مهدی عامری، سوران بالکانه، جواد بدرخانی / گلزنان گهرزمین: حسین طیبی، حسین طیبی، بهروز عظیمی، بهروز عظیمی، امیرحسین غلامی، سالار آقاپور

گیتی‌پسند اصفهان ۷ – ۲ دائم‌پناه مشهد

گلزنان گیتی‌پسند: سعید احمدعباسی، مهدی اسدشیر، سعید احمدعباسی، ابوالفضل افضلی، شایان اکبری، سعید احمدعباسی، شایان اکبری / گلزنان دائم‌پناه: عرفان صبوری، رامتین حکیمی

نگین‌تندیس قرچک ۰ – ۰ شهرداری ساوه

پالایش‌نفت بندرعباس ۰ – ۳ مس‌سونگون ورزقان

گلزنان مس: ابوالفضل پرویزی، رضا ابراهیمی، رضا ابراهیمی

فولاد زرند ۲ – ۰ دلسوختگان قم

گلزنان فولاد: عرفان محمدپور، عرفان محمدپور

پردیس شیری قزوین ۱ – ۶ پالایش‌نفت اصفهان

گلزنان شیری: علی محب‌علیان / گلزنان پالایش‌نفت: سپهر صفری، امیرحسین تاجیک، سپهر صفری، امیرمحمد زمانی، حسین روستایی، علی رستمی

پالایش‌نفت شازند ۲ – ۳ فولاد هرمزگان

گلزنان پالایش‌نفت: پژمان بهادیوند، پدرو هنریکه / گلزنان فولاد: حسام‌الدین بابائی نیک، محمدرضا هاشمی پور، نوید آذری



جدول لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته سیزدهم:

