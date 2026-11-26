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هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال ایران در هفت شهر با برگزاری هفت دیدار برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال که پنجشنبه ۵ آذر برگزار شد به این شرح است:
سنایچ ساوه ۴ – ۶ گُهرزمین سیرجان
گلزنان سنایچ: جواد بدرخانی، مهدی عامری، سوران بالکانه، جواد بدرخانی / گلزنان گهرزمین: حسین طیبی، حسین طیبی، بهروز عظیمی، بهروز عظیمی، امیرحسین غلامی، سالار آقاپور
گیتیپسند اصفهان ۷ – ۲ دائمپناه مشهد
گلزنان گیتیپسند: سعید احمدعباسی، مهدی اسدشیر، سعید احمدعباسی، ابوالفضل افضلی، شایان اکبری، سعید احمدعباسی، شایان اکبری / گلزنان دائمپناه: عرفان صبوری، رامتین حکیمی
نگینتندیس قرچک ۰ – ۰ شهرداری ساوه
پالایشنفت بندرعباس ۰ – ۳ مسسونگون ورزقان
گلزنان مس: ابوالفضل پرویزی، رضا ابراهیمی، رضا ابراهیمی
فولاد زرند ۲ – ۰ دلسوختگان قم
گلزنان فولاد: عرفان محمدپور، عرفان محمدپور
پردیس شیری قزوین ۱ – ۶ پالایشنفت اصفهان
گلزنان شیری: علی محبعلیان / گلزنان پالایشنفت: سپهر صفری، امیرحسین تاجیک، سپهر صفری، امیرمحمد زمانی، حسین روستایی، علی رستمی
پالایشنفت شازند ۲ – ۳ فولاد هرمزگان
گلزنان پالایشنفت: پژمان بهادیوند، پدرو هنریکه / گلزنان فولاد: حسامالدین بابائی نیک، محمدرضا هاشمی پور، نوید آذری
جدول لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته سیزدهم: