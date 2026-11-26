هم‌زمان با هفته بسیج، جمعی از مربیان ورزشی بسیجی استان البرز در مراسمی با حضور مسئولان و فعالان حوزه ورزش، تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، این مراسم با هدف پاسداشت تلاش مربیان بسیجی در حوزه آموزش، استعدادیابی، تربیت ورزشکاران و توسعه فعالیت‌های ورزشی برگزار شد.

مربیان بسیجی در کنار آموزش مهارت‌های ورزشی، با تکیه بر روحیه مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های جهادی، در گسترش ورزش و پرورش استعدادهای جوان نقش‌آفرینی می‌کنند.

در این مراسم، بر اهمیت نقش مربیان در ارتقای سطح ورزش استان، شناسایی استعدادهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه تأکید شد.

در پایان این برنامه، از مربیان ورزشی بسیجی البرز با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.