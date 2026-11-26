اردوی جهادی پزشکی درمانی مجتمع مس شهربابک، به مناسبت هفته بسیج در مناطق کمتر برخوردار، در روستای استبرق شهربابک برگزار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این اردو با همت مجتمع مس شهربابک و همکاری بسیج جامعه پزشکی، هلال‌احمر، بخشداری، دهیاری و شورای اسلامی روستای استبرق برگزار شد و جمعی از پزشکان و متخصصان، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به اهالی این روستا ارائه کردند.

سرهنگ ابراهیم‌پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهربابک، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای مردم، امید مستضعفان» گفت: در این اردو دو گروه جهادی تخصصی پزشکی قشرهای کم‌برخوردار روستایی خدمات رایگان ارائه کردند.

محمد اسدی، مدیر خدمات اجتماعی مجتمع مس شهربابک نیز گفت: گروه اردوی جهادی پزشکی این مجتمع با همکاری بسیج جامعه پزشکی، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های شهرستان، برای شانزدهمین مرحله در مناطق کمتر برخوردار حضور یافته است.

وی افزود: در این اردو خدمات تخصصی در زمینه‌های پزشکی عمومی، تغذیه، مشاوره، چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، ارتوپدی، اورولوژی، اطفال، گوش و حلق و بینی، پوست و مو و همچنین دامپزشکی به اهالی ارائه شد.