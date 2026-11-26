رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پاس گرامیداشت هفته بسیج پیامی صادر کرد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پاس گرامیداشت هفته بسیج پیامی صادر کرد .

در این پیام امده است :«رهبرشهید انقلاب: بسیج پیش از آن که یک سازمان باشد، یک تفکر است».

بسیج یک حرکت عظیم در راستای سجایا و اخلاق والای انسانی است که به وسیله امام راحل و دوراندیشی آن مرد بزرگ در این کشور پایه‌گذاری شد.

انصافا در بدنه بسیج مجموعه‌ای از پاکترین انسان‌ها و فداکارترین جوانان کشوربا نیت‌های خالصانه، اهداف عالی این ملت شریف را برای فردایی بهتر دنبال می‌کنند؛ انسان‌هایی که ایثار و از خودگذشتگی را معنا کرده‌اند.

حضور بسیج در فراز و نشیب‌های ایران اسلامی در نیم قرن اخیر، خیرات و برکات فراوانی داشته و کشور را از گردنه‌های سخت و صعبناک حوادث، به خوبی عبور داده است، همان گونه که در دفاع مقدس ۸ ساله این حضور پر صلابت، سرنوشت ایران اسلامی را رقم زد.

بسیج همان گونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند حقیقتا نه مختص یک قشر یا بخشی از بخش‌های جغرافیائی کشور بلکه در همه‌ی جاها، در همه‌ی مکانها، زمانها، عرصه‌ها و در همه‌ی قشرها، این تفکر وجود دارد و این معنای حقیقی بسیج است.



بسیج با بصیرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه، امروز هم نقش محوری در پیشبرد امور کشور ایفا می‌کند و در جلوگیری از خباثت دشمنان و هجوم وحشیانه آنها به این آب و خاک، مردانه از کشور دفاع کرده است؛ حماسه‌هایی که این شب‌ها کاملا در کوچه‌ها و خیابان‌ها و میدان‌ها قابل رویت است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیج، جانبازان و آزادگان و ایثارگران، هفته بسیج را به تمامی بسیجیان غیور و با بصیرت تبریک عرض نموده؛ توفیق روزافزون در عرصه‌های مختلف را برای این عزیزان از درگاه الهی مسالت دارم.

ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی